TikTok au cœur de la stratégie des boîtes d’intérim

«POV : ta collègue est déjà dans l’esprit de Noël », titrent les employés de l’agence d’intérim Actual Saint-Aignan (Loir-et-Cher), dans un sketch TikTok raillant une des employées ramenant un sapin au bureau en tenue de Noël dès la mi-octobre. A l’image de nombreuses agences d’intérim, ces employés mettent en scène leur vie au bureau sur TikTok. Tout cela n’a rien de surprenant quand on sait qu’en décembre, l’application chinoise était partenaire du Comité Colbert, pour le projet « #les2mainsduluxe », un évènement visant à faire découvrir les métiers du monde du luxe. Après avoir investi dans des secteurs tels que la lecture ou – bien entendu – la musique, le lien fait entre la plateforme et le monde du travail tend à s’intensifier. Il faut dire que le terrain est propice : un sondage Ifop de 2021 affichait que 57 % des utilisateurs de la plateforme considéraient TikTok comme un espace adapté pour parler emploi. Ce n’est donc pas surprenant que de plus en plus d’entreprises se prennent au jeu et placent au centre de leur communication leurs comptes TikTok. L’intérim n’échappe pas à la règle et des grandes agences mettent en scène la vie d’entreprise et de leurs salariés sur l’application de tous les records. « Plus personne ne peut se passer d’un tel carrefour d’audience », explique Carine Rochette, directrice marketing d’Adecco France, dont le compte TikTok avoisine les 75.000 abonnés.

A la conquête de la jeunesse

Autrefois, les agences d’intérim mettaient le paquet sur Facebook (et Instagram dans une moindre mesure) pour communiquer ou recruter. Mais le réseau social californien a vieilli avec ses inscrits, les jeunes ayant privilégié d’autres espaces en ligne. Yoann Durand, manager des réseaux sociaux du groupe d’agences d’intérim Actual, l’a bien compris : « Facebook nous permettait d’attirer des candidats mais concernait les 18-60 ans. Sur TikTok, on peut cibler les 18-24 ans. Nos agences Actual sont présentes sur TikTok et sont à la recherche d’un nouveau public pour créer une dynamique globale entre tous les réseaux sociaux et créer des opportunités. » Même son de cloche de la part d’Adecco : « Notre stratégie TikTok est née d’un brainstorming en interne. La Gen Z nous voit venir à des kilomètres, il fallait qu’on s’adresse à elle sur des canaux adaptés », explique Carine Rochette.

TikTok France a compris le potentiel de ce créneau et veut être un acteur majeur dans cette nouvelle approche de l’emploi : « Il y a une volonté de nous engager auprès de notre communauté française – et des plus jeunes – et de leur donner accès, là où ils sont présents, à des ressources fiables, utiles pour les accompagner dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de formation », déclare la filiale. Mais une fois cette jeunesse happée, c’est aux entreprises de livrer le contenu opportun.

Une vitrine idéale de la vie d’intérimaire

Dans la 3e édition de l’enquête « Ce que veulent les candidats » basée sur le 1er trimestre 2023, on apprend que les jeunes apprécient de plus en plus l’intérim, désormais synonyme de flexibilité et de liberté. Pour attraper ces poissons, les boîtes d’intérim s’arment de leurs meilleurs filets. Si à ce jour, TikTok ne propose pas de fonctionnalités de recrutement à proprement parler, l’objectif derrière cette stratégie est de « valoriser le travail des intérimaires et attirer les candidats », déclare Yoann Durand. Pour ce faire, deux tactiques s’opposent. Côté Actual, on va laisser à chacune des agences avoir son propre compte TikTok sans que le groupe soit présent en tant que tel sur la plateforme. Yoann Durand précise qu’« en ce qui concerne TikTok, je fonctionne sur un modèle de confiance et d’accompagnement. Cette autonomie et cette liberté permettent d’être au plus proche du public qu’ils visent. Je les invite à créer du contenu créatif, qui sort de l’ordinaire. Il faut qu’ils montrent la vie d’agence, l’envers du décor, ou fassent des vidéos plus thématiques, pour Noël par exemple. » Par exemple, l’agence Actual de Cavaillon va mettre en scène la vie en agence, en se collant aux trends du moment, via des danses ou des sketchs.

Adecco va miser sur une autre approche, plus centralisée : « On laisse l’autonomie des agences sur Facebook. Mais sur TikTok, notre positionnement a été de centraliser. On ne voulait pas faire de l’offre d’emploi à proprement parler. On veut rester sur de l’humour sur l’emploi, un sujet sérieux. En ce sens, on a confié notre TikTok à des jeunes en interne. » Un plan pour les jeunes, par les jeunes, donc. Pour pouvoir tirer au mieux profit du potentiel de l’application, certaines boîtes n’hésitent pas à faire chauffer la carte bleue. Portés par la puissance de l’incroyable algorithme TikTok, leurs contenus sponsorisés touchent des audiences impressionnantes : « Fin 2020, on a senti le potentiel de la plateforme et on a lancé une campagne sponsorisée, que l’on a intensifiée en 2021. En deux ans, on a pu faire 300 campagnes et générer plus de 80 millions d’impressions », raconte Carine Rochette. Vous n’êtes peut-être plus qu’à quelques swipes de votre prochaine mission d’interim !