Un simple commentaire sous une vidéo. On n’y prête pas toujours attention et pourtant, il est bien souvent haineux. Et YouTube, la plateforme la plus visitée par les internautes français (elle est fréquentée par 63 % d’entre eux), n’est pas épargnée par ce fléau. C’est ce que montre une étude réalisée par le Medialab de Sciences Po et qui figure dans le dernier rapport sur le racisme de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), rendu public ce mardi.

Les chercheurs ont analysé les commentaires* de vidéos de la plateforme issus de chaînes d’information journalistique, de vulgarisation scientifique, de YouTubeurs devenus notoires, de partis politiques… Et force est de constater que si la modération pratiquée par la plateforme réduit le nombre de commentaires utilisant le registre toxique, elle ne parvient pas à tout éradiquer. « L’utilisation d’euphémismes, de périphrases, de sous-entendus, rend en effet souvent complexe le travail de modération », explique Benjamin Tainturier, doctorant au Medialab. Sans doute parce que de nombreux internautes ont appris à rendre leurs commentaires haineux moins détectables pour ne pas tomber sous le coup de la loi.

Les spectateurs assidus de ces chaînes…

Ces commentateurs de vidéos figurent d’ailleurs parmi les spectateurs les plus assidus et les plus concernés des chaînes en question. Leurs messages sont inscrits en réponse à la vidéo, mais n’ont parfois aucun rapport et « ressemblent davantage à des confessions faites à voix haute… », constate l’étude.

Parmi les chaînes YouTube qui attirent le plus fréquemment des commentaires hostiles figurent celles qui sont affiliées à la droite identitaire (tels que Daniel Conversano, Damien Rieu, Henry de Lesquen…), à la droite confusionniste (Sputnik France **, Juan Branco, Jean-Yves Le Gallou, Florian Philippot) et à la droite masculiniste (Papacito **, Frédéric Delavier, Julien Rochedy…).

Les commentaires hostiles aux musulmans en force

Sans beaucoup de surprises, les commentaires les plus haineux concernent les musulmans, suivis par les juifs. « Ceux qui figurent sous les chaînes vidéo de la droite identitaire et masculiniste sont plus hostiles aux musulmans qu’antisémites. Et à l’inverse, ceux qui figurent sous les sites complotistes de droite sont davantage antisémites », constate le chercheur.

Les musulmans sont parfois évoqués dans ces messages comme une menace intrinsèque pour la République, une population inassimilable, eu égard à leurs traditions qui seraient soit-disant trop éloignées de la laïcité à la française. Certains les assimilent à des terroristes potentiels. Les commentateurs font aussi référence à une soi-disant immigration massive de populations de cette confession. « Le terme " islamo-gauchisme" est ainsi employé comme simple stigmate pour disqualifier immédiatement un adversaire ou une figure publique », souligne aussi l’étude.

Des commentaires antisémites inspirés de l’antisionisme

Quant aux commentaires antisémites, « ils s’inspirent de l’antisionisme, assimilant l’État d’Israël à un "État terroriste", ayant partie liée avec des " organisations " secrètes, et dont les services secrets affiliés, le Mossad, constitueraient un bras armé dédié à la domination d’Israël dans le monde arabe », indique l’étude. Certains commentaires estiment que les juifs ne seraient que des citoyens français de façade, qui seraient surtout dévolus à Israël. Les juifs sont parfois présentés comme « une élite mondiale engagée dans un plan de domination du monde ».

Quant aux chaînes de gauche, « elles sont souvent l’objet de raids de commentateurs d’extrême droite, qui disqualifient leurs contenus et ironisent sur les hommes soi-disant déconstruits », observe le chercheur. L’étude relève aussi au sein des commentaires sur des médias de gauche « des traces d’un antisémitisme qui, par les détours d’une rhétorique complotiste, développe le préjugé éculé de la collusion des populations juives avec le monde des affaires. »

Vers une formation numérique de tous les élèves ?

Les chaînes YouTube qui sont les relais de grands médias sont un peu moins touchées par un type de commentaires en particulier, en raison de la diversité de sujets qu’elles traitent. Pour autant, elles ne sont pas totalement épargnées par ces messages nauséabonds qui prennent appui, par exemple, sur un fait divers pour émettre un jugement offensant sur un groupe religieux ou ethnique. Quant aux chaînes YouTube qui assument une mission de vulgarisation scientifique, elles sont plus souvent sujettes à des commentaires autour de controverses scientifiques, qui peuvent être parfois complotistes.

Quoi qu’il en soit, cette étude montre donc les limites de la modération. « Le meilleur système dans ce domaine est la modération entre pairs. Comme elle existe sur Twitter, où l’on peut signaler un contenu choquant », estime Benjamin Tainturier. De son côté, la CNCDH recommande l’adoption d’un plan d’action national sur la formation à la citoyenneté numérique dans le cadre scolaire. Ce qui serait d’autant plus utile que la majorité de l’audience de YouTube est constituée de jeunes.