C’est le nouvel accessoire de mode qui fait fureur auprès des internautes. En laine, tricoté à la main, à motif ou tout simplement uni, le bonnet de nez, également appelé cache-nez ou foulard nasal, est devenu viral sur les réseaux sociaux. Avec les températures glaciales qui se sont abattues sur la France ces derniers jours, de nombreux utilisateurs de TikTok se sont récemment affichés avec ce petit accessoire, devenu indispensable selon eux pour éviter d’attraper froid.

Originaire de Corée du Sud, le bonnet de nez a commencé à s’exporter à travers le monde depuis que l’influenceur Jeff Kimie en a parlé à ses 400.000 abonnés. La vidéo, publiée sur TikTok, compte aujourd’hui près de 6,5 millions de vues, et a conquis de nombreux internautes, qui n’ont visiblement pas peur du ridicule…

Utile contre les maladies en hiver ?

Au-delà de son côté esthétique plus que discutable, cet accessoire que l’on appelle « ko do ri » en Corée du Sud, et qui s’attache derrière les oreilles, peut être réellement utile pour protéger son nez, plus sensible aux virus quand il fait très froid. Le cardiologue et nutritionniste français Frédéric Saldmann avait d’ailleurs expliqué en 2019, dans son livre Vital ! (éditions Albin Michel), l’intérêt du cache-nez pour prévenir les maladies en hiver, telles la rhinopharyngite, l’angine ou bien la bronchite, en citant une étude menée par des chercheurs américains.

Pour ceux qui souhaiteraient désormais sortir entièrement couvert, et qui ne maîtrisent pas encore le crochet, il est aujourd’hui possible de s’en procurer en ligne sur les marketplaces Etsy ou Alibaba.