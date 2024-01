Il ne manque plus que les ours blancs. Le Pas-de-Calais, et plus précisément, la campagne autour d’Arras, a battu un record de froid, dans la nuit de jeudi à vendredi. Avec la neige persistante, le thermomètre est descendu à -14,6 °C, rapporte La Voix du Nord. Plus froid que les -14,1 °C enregistrés en 1987 ou que les -12,4°C de 2013.

« Le sol blanc renvoie la chaleur »

La région reste néanmoins en dessous des records enregistrés en 1985 avec un froid atteignant presque les -20 °C à Cambrai et Lille. « Ce grand froid s’explique aussi par l’enneigement, précise Jean-Michel Meunier, climatologue à Météo-France, au quotidien régional. Le sol blanc renvoie la chaleur, ce qui accentue le refroidissement, à température équivalente. »

Les variations de températures ont ainsi oscillé entre -6 °C et -14 °C selon les territoires des Hauts-de-France, qui vont encore faire face à des températures en dessous de 0 samedi, avant une hausse du mercure dimanche, accompagné par de fortes bourrasques pouvant dépasser les 100 km/h sur la côte.