Le challenge n’est pas nouveau, mais sa popularité auprès des jeunes ne faiblit pas. Le « French scar » ou « cicatrice française » inquiète les autorités italiennes, qui ont décidé de prendre des mesures pour tenter d’enrayer l’engouement autour de ce défi, qui comme beaucoup d’autres, peut s’avérer très dangereux.

Ce challenge, qui consiste à se pincer fort le visage pour faire apparaître une rougeur ou un bleu sur la peau, est devenu populaire parmi les jeunes utilisateurs italiens de TikTok l’année dernière, ce qui a provoqué une enquête de l’autorité italienne des communications AGCOM. Cette dernière a annoncé, ce vendredi, qu’elle avait contraint l’application chinoise à retirer certaines vidéos montrant des jeunes en train d’effectuer cette pratique dangereuse.

Mise en place de nouvelles règles

L’AGCOM a déclaré que sa décision représentait la première application des nouvelles règles approuvées en décembre, qui permettent à l’organisme de surveillance italien d’ordonner le retrait des « contenus préjudiciables » sur les plateformes de partage de vidéos afin de protéger les mineurs et les consommateurs.

TikTok a retiré les vidéos considérées comme nuisibles dans le délai de cinq jours prévu par les règles, a déclaré l’AGCOM. « Nous avions déjà pris des mesures, notamment en empêchant que des contenus soient recommandés aux utilisateurs », a de son côté déclaré un porte-parole de TikTok.

Ce dangereux challenge a été popularisé sur la plateforme en février 2023. De nombreux professionnels, notamment des dermatologues, avaient alerté sur cette pratique. « À force de faire ça, il y a un risque d’éclater et de dilater les petits vaisseaux sanguins qui se trouvent dans la peau à cet endroit-là. Et au lieu d’avoir une rougeur pendant quelques jours, on va se retrouver avec une rougeur définitive », avait notamment indiqué sur Europe 1 la dermatologue Marie Jourdan.