La croziflette, la bonne pâte qui est train de détrôner la tartiflette

Vous connaissez la croziflette ? Ce plat à base de crozets, pâtes carrées faites de blé et d’œufs. Oui ? ça vous dit quelque chose ? C’est peut-être que vous en avez mangé durant vos vacances au ski ou que votre algorithme vous a mis l’eau à la bouche en vous proposant ce plat réconfortant. Et ça n’aurait rien d’étonnant puisque la croziflette a de plus en plus la cote. C’est même « la recette la plus demandée » sur le site d’Alpina Savoie, a confié la marque de pâte à 20 Minutes. Pour en savoir plus sur cette recette, on a interrogé Agnès Epalle, directrice communication chez Alpina Savoie, plus ancien pastier de France et Cyril Brun, savoyard d’origine et propriétaire du Chalet de Neuilly, l’un des restaurants savoyards les plus anciens d’Ile-de-France.

Les origines de la croziflette

La marque Alpina Savoie et le Chalet de Neuilly sont unanimes sur le sujet : « la croziflette est un plat savoyard », lance Cyril Brun. « La croziflette est une recette typiquement savoyarde inventée à la fin du XXe siècle par Alpina Savoie, notre recette a même été déposée par la marque à l’INPI en 2002 », rajoute Agnès Epalle.

Quant aux crozets, ce sont également des « produits emblématiques de la Savoie », affirme Agnès Epalle. Cette dernière raconte que le mot crozet vient du patois « croé » qui signifie petit. « C’est difficile à dater mais on estime que les premières origines du crozet remontent au XVII siècle », avance la directrice de la communication de la marque française distributrice de crozets depuis plus de 30 ans. « Beaucoup de Savoyards étaient colporteurs dans les Alpes. Les hommes traversaient les montagnes avec leurs vivres, et pour éviter la casse des pâtes pendant le transport, les femmes privilégiaient une forme petite et carrée », raconte-t-elle.

Selon Cyril Brun, ce plat n’est pas « spécialement » plus populaire en ce moment, ce sont surtout les stations de ski qui mettent (ou remettent) à la mode ces plats en les proposant plus souvent. Quand les familles quittent la montagne, elles veulent continuer de consommer ce qui leur rappelle leurs vacances et leurs moments de partage.

Agnès Epalle rejoint aussi cet avis : « Beaucoup découvrent la croziflette lors d’un séjour à la montagne, c’est une alternative à la tartiflette ». Elle note tout de même un engouement pour les crozets depuis deux ans environ, avec au compteur deux millions de foyers français supplémentaires acheteurs de crozets.

La recette de croziflette du chef

Le chef cuisinier du restaurant savoyard le Chalet de Neuilly nous a partagé sa recette pour 4 personnes, à faire à la maison.

La liste des ingrédients : 300 g de crozet, 250 g de lardons fumés, 1 reblochon fermier, 200 g de meule de Savoie, 20 cl de crème liquide, un oignon et un verre d’Apremont (un vin blanc sec de Savoie).

Dès que le compte est bon, vous pourrez faire cuire les crozets pendant vingt minutes. Puis, faites revenir vos oignons et vos lardons avant de venir déglacer avec l’Apremont. Ensuite, égouttez vos crozets, et mélangez le tout avec la meule de Savoie, avant de mettre la crème. Dernière étape, Recouvrez le tout de reblochon et mettez au four à 180° durant vingt minutes. Et quand c’est prêt… régalez-vous !