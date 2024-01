Biathlon EN DIRECT : Un duel de folie entre Julia Simon et Lou Jeanmonnot pour la gagne...

15h11 : ALLEZ ON NE DECONNE PAS LES MEUFS, ON VEUT DU 5/5 ET RIEN D'AUTRE !

15h09 : Mais on se calme, elles sont sept à pouvoir jouer la gagne sur le dernier tir debout. On va claquer des fessiers, c'est moi qui vous l'dis.

15h06 : Le sans-faute pour Lou Jeanmonnot qui prend les commandes de la course, avec quatre secondes d'avance sur Julia Simon ! On vibre les enfants, on vibre !!!

15h01 : On a carrément un trio français en tête puisque Justine Braisaz-Bouchet, qui a réalisé un 5/5 sur son deuxième tir (9/10 au total), mène le groupe de poursuivantes. Bon, ok, ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça me fait plaisir de penser qu'on a trois françaises devant.

14h55 : A priori les techos de l'équipe de France ont rectifié le tir si on se réfère à la manière dont se débrouille les françaises sur les skis depuis le départ de la course.

14h52 : Julia Simon en mode Lucky Luke qui dégaine vite et fort avec un premier tir couhé à 5/5 et 7 secondes d'avance sur ses poursuivantes. La voilà en tête de cette mass start !

: On va être très attentif au temps de skis des françaises après le couac vécu par QFM un peu plus tôt dans la journée. Si vous avez manqué le bazar, petite séance de rattrapage juste en bas.

14h49 : Allez ce coup-ci on est (vraiment) prêt. La vaisselle est faite, le café est servi et les athlètes s'avancent tranquillement vers le premier pas de tir. Vous n'avez rien raté.