Biathlon EN DIRECT : Simon et Jeanmonnot à une faute mais dans le coup pour le podium... Suivez l’individuel femmes avec nous…

07h30 : Hello les Biathlix !

Salut tout le monde ! Welcome pour ce nouveau live de biathlon consacré à nos Françaises, qui régalent en ce début de saison. Il n’y a quand même pas tant de sports que ça où on place trois représentantes parmi le Top 7 comme c’est le cas depuis le début de la saison en « bibi ». Rappelons donc où nous en sommes des forces en présence avant cet individuel court femmes d’Antholz-Anterselva (Italie) : Justine Braisaz-Bouchet est deuxième, Julia Simon sixième et Lou Jeanmonnot juste derrière elle. Et encore, vous n’êtes pas sans savoir que Justine Braisaz-Bouchet était au sommet du classement général jusqu’à la précédente étape de Coupe du monde à Rupholding (Allemagne) la semaine passée.

Tout juste détrônée par la Norvégienne Ingrid Tandrevold donc, notre meilleure chance tricolore sera très observée pour ce 12,5 km du jour en Italie, avant les relais samedi et la mass-start dimanche. A noter qu’au total six Françaises sont de la partie ce vendredi : Justine Braisaz-Bouchet donc, mais aussi Julia Simon, Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Jeanne Richard et Gilonne Guigonnat. De quoi nous fournir notre lot d’émotions fortes à l’heure du café, vous allez voir.

>> Rejoignez-nous par ici dès 13h20, avant un départ de cet individuel court femmes à 13h40.