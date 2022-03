A Chambéry,

Les Français aiment les pâtes. Chaque année, 500.000 tonnes sont consommées. Tous les samedis midi, à travers sa série « Pasta così ! », 20 Minutes vous apprend à bien cuisiner vos pâtes ou vous fait découvrir une recette originale. Aujourd’hui, cap sur Chambéry où l’on nous fait découvrir la recette de la croziflette, à base de crozets.

Vous vous apprêtez à dévorer votre 27e tartiflette de l’hiver et vous vous rendez compte que vous saturez des pommes de terre ? Le chef Christophe Flicker, en poste au restaurant Le Savoyard à Chambéry, va vous sauver votre fin de saison à la montagne. Car oui, il existe une alternative tout aussi savoureuse à l’emblématique plat à base de patates, à savoir la croziflette. Rassurez-vous, reblochon, crème fraîche, oignons et jambon cru-poitrine fumée-lardon (c’est selon) sont toujours généreusement de la partie.

Les crozets qu'utilise le restaurant Le Savoyard à Chambéry pour préparer sa croziflette, sont fabriqués à Alpina-Savoie. - B.Gillardeau

« C’est un plat typiquement savoyard »

Mais cette fois, ces ingrédients un brin caloriques sont accompagnés de crozets au sarrasin ou nature, à savoir ces petites pâtes carrées fabriquées depuis plus de 25 ans par Alpina Savoie, et qu’on vous a fait découvrir dans le précédent épisode de notre série.

« C’est un plat typiquement savoyard, avec des produits uniquement de notre département, à commencer donc par les crozets Alpina, qui sont fabriqués tout près de notre établissement, indique Christophe Flicker. C’est désormais un plat connu et reconnu, qui concurrence vraiment la tartiflette au sein de notre clientèle, et dans toute la Savoie. » Dans notre vidéo de la semaine, celui-ci nous donne toutes ses astuces pour réussir à coup sûr ce plat. In croziflette we trust.