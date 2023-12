Ambiance féerique dans un château du XVIIe siècle ou spectacle de cirque inédit ? C’est à vous de choisir ! Les chroniqueurs de l’émission « Salut l’Ile de France », sur « 20 Minutes TV », ont trouvé deux idées de sorties qui vont inspirer vos To-do-list de Noël et vous faire passer des moments inoubliables.

Le château de Vaux-Le-Vicomte

Évadez-vous en famille au château de Vaux-Le-Vicomte situé au sud-est de Paris, près de Melun. Jusqu’au 7 janvier, ce monument rempli d’histoire est décoré à l’occasion des fêtes de fin d’année. Au programme, plusieurs activités disponibles dont : spectacle en calèche, chasse aux trésors organisée pour les enfants ou visite du jardin.

L’entrée est au prix de 22 euros pour les adultes, 17,50 euros pour les enfants et gratuite pour les moins de 6 ans, uniquement sur réservation.

Un spectacle de cirque (sans animaux sauvages)

Arlette Gruss, le plus grand cirque de France et d’Europe a planté son chapiteau dans le 12e arrondissement de Paris, c’est le moment d’en profiter ! En tournée dans toute la France, La troupe vous invite à découvrir son nouveau spectacle de deux heures intitulé « Eternel ». En prime, laissez-vous tenter par la petite nouveauté : un « dîner spectacle » façon cabaret, pour en avoir plein la vue… et le ventre.

Le prix des places varie entre 20 et 50 euros.