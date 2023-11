Les sons et lumières cartonnent en cette fin d’année. « Le principe c’est que le public soit émerveillé par ces lanternes lumineuses », confie Cyril Roguet, directeur du Jardin des plantes, à propos de l’exposition « Jungle en voie d’illumination ». Placé au cœur du Jardin des plantes à Paris, l’événement veut faire découvrir des espèces végétales et animales du monde entier via un parcours de lanternes lumineuses chinoises.

Sensibiliser le public sur des espèces en voie de disparition

« On a voulu représenter pas mal d’espèces qui sont en voie d’extinction, en danger aussi, pour souligner que ces forêts tropicales sont très fragiles », explique Géraldine Véron, scientifique experte en faune sauvage. « Jungle en voie d’illumination » est l’occasion de montrer ces espèces « emblématiques » qui sont en « danger », mais aussi les espaces menacées, qualifiés de « poumons de la terre » par la scientifique.

L’exposition « Jungle en voie d’illumination » est ouverte au public du 22 novembre 2023 jusqu’au 21 janvier 2024 au Jardin des plantes à Paris.