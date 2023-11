Rendre possible les demandes en mariage dans l’espace ? C’est le rêve un peu fou que Nicolas Garreau, l’homme derrière l’agence événementielle ApoteoSurprise, souhaite réaliser. Son idée ? Proposer une expérience gastronomique à 35 kilomètres au-dessus de la Terre, à bord d’un ballon-sonde, avec un chef gastronomique pour accompagner ce moment unique, facturé 750.000 euros quand même. Exploit scientifique réalisable ou simple fantaisie ? Nicolas Garreau a dévoilé à 20 Minutes les coulisses de son projet, dont la concrétisation reste malgré tout incertaine malgré la date annoncée de 2025.

Un dîner pas si loin de la terre

« Cette aventure s’étendrait sur sept heures, dont environ trois sont passées à trente-cinq kilomètres de la Terre, avec une heure et demie dédiée à la montée et à la descente », explique Nicolas Garreau, enthousiasmé à l’idée de voir naître son projet. En négociation avec plusieurs entreprises spatiales dont il ne souhaite pas révéler le nom, il a imaginé une excursion non pas à bord d’une navette spatiale mais d’un ballon stratosphérique. Déjà utilisés pour les prévisions météorologiques, les ballons qu’il évoque font l’objet d’un développement en cours pour être adaptés au tourisme spatial. Un projet qui se développe à international et également en France dans les entreprises spatiales Zephalto ou Stratoflight.

« A bord, vous pourrez avoir l’impression d’évoluer dans l’espace, bien que la frontière spatiale soit fixée à 100 kilomètres d’altitude selon les spécialistes, poursuit-il. Le ballon, gonflé à l’hélium, pourra assurer une expérience sans secousse et réduire les risques. » Nicolas Garreau espère avoir des ballons opérationnels sous peu, afin de pouvoir commercialiser son scénario d’ici 2025. Son objectif est clair : créer un cadre romantique et gastronomique pour compléter l’excursion dans l’espace, avec une nacelle totalement privatisée, un chef français à bord et un robot autonome doté d’intelligence artificielle au service du couple. Un rêve qu’il est actuellement difficile de concrétiser en raison de l’inaccessibilité des ballons stratosphériques à des fins touristiques.

Un projet ambitieux respectueux de l’environnement

« C’est une prestation à la fois ultramoderne, futuriste et en phase avec la tendance écologique actuelle », estime le fondateur d’ApoteoSurprise. Le ballon s’élève grâce à de l’hélium, donc il ne provoque aucune pollution au décollage. »

Une promesse qui demeure hypothétique en raison de la possible dysfonctionnalité du ballon. Malgré le coût élevé du scénario et la demande encore inexistante pour un tel service, l’organisateur reste optimiste. « J’ai déjà travaillé pour des chefs d’État, des joueurs de l’équipe de France de football, ou encore des acteurs américains, par exemple ». Pour des soirées de demandes en mariage qui ne dépassaient généralement pas 10.000 euros. Alors 750.000 euros…

Passionné par l’espace, Nicolas Garreau suit de près les avancées des sociétés organisant des expéditions spatiales touristiques. Et pense déjà à un prochain défi : le voyage sur La lune. Inspiré par le programme Artemis, il annonçait en septembre dernier un prochain scénario à 125.000.000 € qu’il envisage à partir de 2027…

Même si vous aviez les moyens, les folles aventures envisagées par ApoteoSurprise ne sont évidemment pas encore réservables sur le site. Ce qui n’empêche pas Nicolas Garreau de continue à rechercher de nouvelles idées de demandes en mariage exceptionnelles, la tête toujours dans les étoiles.