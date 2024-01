Marine Lorphelin livre trois astuces pour gérer ses lendemains de fêtes

Démarrez 2024 du bon pied ! Marine Lorphelin, Miss France 2013 et médecin généraliste donne à 20 Minutes des conseils tirés de son livre En pleine forme aux éditions Marabout. Sommeil, alimentation, sport… Elle donne toutes les astuces nécessaires pour vous aider à vous remettre doucement (mais sûrement) sur de bons rails après les fêtes.

Mangez mieux mais sans vous priver

Même un lendemain de fête, inutile de vous brimer en enchaînant les salades vertes. Au contraire, le médecin recommande plutôt d'« être à l’écoute de ses sensations ». Par là, Marine Lorphelin entend « manger à sa faim » et ne pas être dans une attitude de privation à cause d’un dîner trop gras la veille. Inutile également de songer à faire une détox grâce à des cures et compléments alimentaires. « Ne vous faites pas avoir, prévient le médecin. La détox, dans le corps, elle se fait naturellement grâce au foie et aux reins. »

Ce qu’il faut faire ? Rien, si ce n’est de bien vous hydrater avec de l’eau. « Ça va vous permettre aussi de bien récupérer lorsque vous avez un peu trop bu », explique Marine Lorphelin.

Recalez-vous sur un bon rythme de sommeil

Réveillon de Noël, Noël, puis le nouvel an… Après les fêtes de fin décembre le rythme de sommeil est chamboulé. C’est normal, on veille très tard et on finit par faire des grasses matinées qu’on ne peut parfois pas s’autoriser bien longtemps.

Pour vous resynchroniser, Marine Lorphelin conseille de vous coucher une heure plus tôt chaque jour, jusqu’à retrouver votre heure de coucher habituel. Vous l’aurez compris, il faudra se réconcilier avec votre alarme le matin. Programmer un réveil va aussi vous permettre de vous « recaler plus rapidement », affirme l’ex Miss France.

Reprenez le sport

« Je ne peux que vous encourager à être actif, à bouger au quotidien », se réjouit le médecin si le sport fait aussi partie de vos résolutions pour cette nouvelle année. Mais pas la peine d’aller courir avec son voisin 10 km, surtout si vous n’aimez pas ça.

Le but étant de se maintenir en bonne condition physique, Marine Lorphelin recommande de faire des activités « simples » qui vont vous permettre de « rester actif au quotidien ». La marche, le jardinage, le ménage peuvent être un moyen de bouger. Sinon, des loisirs entre amis ou avec la famille qui nécessitent de rester en mouvement. En bref, choisissez une activité qui vous fait plaisir et allez-y progressivement pour garder la motivation sur le long terme.

« Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit, c’est très important », encourage l’autrice avant de souhaiter une « belle année 2024 ».