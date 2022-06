Il n'avait pas prévu d'être là, mais finalement, il ne regrette pas. Romain Bardet, dont l'objectif de la saison était le Giro, est bien présent à Copenhague pour le départ du Tour de France, vendredi. Contraint à l'abandon lors de la 13e étape du Tour d'Italie alors qu'il était placé pour la gagne, le Français n'a plus couru depuis. Ce qui ne l'empêche pas d'arriver avec de l'ambition.

«Je n'ai pas de certitudes sur mon niveau, a livré le grimpeur français en conférence de presse. Cela n'enlève rien à ma motivation. Mais je veux courir sans penser au lendemain. Je me concentre donc sur les étapes.» L'Auvergnat, deuxième du Tour de France 2016, fait son retour sur la Grande Boucle pour la première fois depuis qu'il a rejoint l'équipe DSM, à l'issue de la saison 2020.

«L'ambiance du Tour m'avait manqué en 2021, a-t-il reconnu. J'avais besoin de cette année de recul pour apprécier encore plus la grandeur de l'événement. Je reviens avec plus d'envie et des yeux d'enfant.» Sans trop de repères, Bardet, âgé de 31 ans, compte y aller à l'instinct. «Je vais courir comme on a couru le Tour d'Espagne, a-t-il annoncé jeudi. De manière offensive. J'aurai ma chance dans la montagne.»

Il avait notamment signé dans cette Vuelta une victoire d'étape à Pico Villuercas. Dans la Grande boucle, commençant vendredi à Copenhague, il a coché en particulier la 11e étape arrivant le 13 juillet à Serre-Chevalier. «Je préfère par exemple le col du Granon qui est plus dur que l'Alpe d'Huez», a-t-il répété jeudi comme lors de la présentation la veille.