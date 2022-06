C’est via un communiqué laconique que l’équipe Groupama-FDJ a délivré deux informations ce mercredi à la mi-journée. Tout d’abord, Thibaut Pinot a été testé positif au Covid-19 « juste après le Tour de Suisse », qui s’est achevé le 21 juin. Mais le Français de 32 ans, qui avait remporté la septième et avant-dernière étape de cette course, est « désormais apte à prendre le départ du Tour de France », vendredi à Copenhague.

Son coéquipier, le Suisse Stefan Küng, est exactement dans la même situation que le Franc-Comtois, et pourra donc lui aussi se présenter pour la première étape au Danemark.

Un règlement assoupli pour le Tour

Le Covid est revenu en tête des principaux sujets de préoccupation des organisateurs d’événements sportifs ces dernières semaines, à mesure que la nouvelle vague augmente.

Pour le Tour de France, la Fédération internationale de cyclisme (UCI) indique qu’en cas de cas positif d’un coureur, « la décision d’isolement éventuelle sera prise de manière collégiale par le médecin de l’équipe concernée, le médecin Covid-19 de l’épreuve et le directeur médical de l’UCI ». La règle de l’exclusion automatique de la course pour une équipe ayant deux coureurs positifs au Covid dans un délai de sept jours a quant à elle été abandonnée.