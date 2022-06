Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a remporté samedi la 7e et avant-dernière étape du Tour de Suisse, 195 km en montagne entre Ambri (Tessin) et Malbun au Liechtenstein, alors que le Colombien Sergio Higuita (Bora) a pris la tête au général. Le Français, qui s’est imposé en solitaire au sommet du Malbun (col hors catégorie), s’offre son deuxième succès cette saison​, après celui lors de la 5e étape du Tour des Alpes fin avril. Il devance l’Espagnol Oscar Rodriguez (Movistar) et le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana).

Le Colombien Sergio Higuita (Bora), 4e de l’étape, a subtilisé le maillot jaune de leader au Danois Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech), 7e à l’arrivée à Malbun. Un groupe de quatorze échappés, dont Thibaut Pinot, s’est formé en début d’étape et a compté jusqu’à près de 8 minutes d’avance sur le peloton.

Pinot dépose Lutsenko et Izaguirre sur le bas-côté

Toujours en tête avant l’ascension du Malbun, un col hors catégorie (12,4 km à 8,4 % de moyenne), le groupe s’est progressivement scindé laissant deux hommes seuls devant, le Kazakh Alexey Lutsenko (Astana) et l’Espagnol Ion Izaguirre (Cofidis), poursuivis par Thibaut Pinot.

Le Français a finalement rejoint puis lâché les deux hommes pour s’envoler vers la victoire d’étape. La 85e édition du Tour de Suisse, perturbée par des abandons de coureurs positifs au Covid, s’achève dimanche par un contre-la-montre de 25,6 km à Vaduz la capitale du Liechtenstein.