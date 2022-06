Le peloton​ est en alerte alors que les coureurs engagés sur le Tour de Suisse sont frappés par une vague de Covid-19. Trois équipes (Alpecin-Fenix, Bahrain-Victorious et UAE-Team Emirates) se sont retirées de la course et au total 29 coureurs ont été déclarés non-partants sur le seul vendredi juste avant le départ de la 6e étape, en raison de tests positifs.

Parmi les concernés, on retrouve Aleksandr Vlasov, vainqueur de l’étape la veille et éphémère nouveau maillot jaune de l’épreuve. Vendredi, c’est bien son dauphin Jakob Fuglsang qui s’est élancé avec la tunique de leader du général.

Le Tour de Suisse continue

Pour le moment et en dépit de l’inquiétude croissante, à deux semaines du Tour de France, la course continue. « C’est une situation difficile qui nous attriste mais tout le monde connaît les règles, a réagi Olivier Senn, le directeur de l’épreuve avant le départ de la 6e étape. Les dix-huit équipes qui restent ont toutes accepté de continuer et il n’y aura pas d’annulation de l’épreuve aujourd’hui. Nous ferons un point demain [samedi] en espérant qu’il n’y ait pas de cas supplémentaire mais pour l’instant, nous poursuivons la course comme prévu. Pour nous il n’y a aucun impératif de stopper l’épreuve. Les équipes qui ont décidé de partir ont suivi leurs propres règles. »