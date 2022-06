Belle journée pour le cyclisme français sur le Critérium du Dauphiné. Valentin Ferron (TotalEnergies), 24 ans, s’est imposé à Gap sur la 6e étape devant deux autres Français, et pas n’importe qui : Pierre Rolland (toujours meilleur grimpeur) et Warren Barguil.

La victoire s’est jouée au sein d’une échappée formée après une cinquantaine de kilomètres dans cette étape de 196,5 kilomètres menée grand train. Ferron a surpris ses compagnons d’échappée dans le dernier kilomètre. L’Italien Andrea Bagioli a pris la quatrième place devant deux autres Français, Geoffrey Bouchard et Victor Lafay. On compte au total six Français dans le top 10 du jour.

Van Aert toujours en jaune

Le peloton des favoris, qui a compté jusqu’à 4 min 30 sec de retard, s’est présenté sur la ligne avec un retard d’une trentaine de secondes. Le Belge Wout van Aert (Jumbo) a gardé le maillot jaune de leader à la veille de l’entrée en haute montagne dans les Alpes.