Il attendait une victoire depuis le 20 juillet 2019 et une arrivée du Tour de France au sommet du Tourmalet. 1.007 jours plus tard, Thibaut Pinot a remporté la dernière étape du Tour des Alpes ce vendredi, une boucle de 114,5 km autour de Lienz en Autriche. Et c’est un autre Français, Romain Bardet, qui a remporté le général.

Jeudi, Pinot avait vécu une énorme déception en se faisant doubler dans les derniers hectomètres par le Colombien Miguel Angel Lopez. Cette fois, c’est le coureur de la Groupama-FDJ qui a fait pleurer l’Espagnol David de la Cruz, battu au sprint.

Magnifique scénario 🇫🇷👏



Thibaut Pinot a remporté la cinquième et dernière étape du Tour des Alpes. Au classement général, c'est Romain Bardet qui s'est imposé !

« J’étais tellement dégoûté hier [jeudi] que j’avais la rage, a lâché le Franc-Comtois de 31 ans au micro de la chaîne L’Equipe. Ce matin, même s’il pleuvait, j’avais le couteau entre les dents. Je la voulais. J’avais de super jambes. Je n’avais qu’une idée en tête, c'était de gagner. »

Bardet a renversé la course

En 2018, Pinot était devenu le deuxième Tricolore à remporter le Tour des Alpes, après Luc Leblanc en 1997. Quatre ans plus tard, Romain Bardet est désormais le troisième.

Huitième de la dernière étape, l’Auvergnat de DSM pointait à deux secondes à peine du leader Pello Bilbao ce vendredi matin. En fin d’après-midi, l’Espagnol de Bahrain Victorious est relégué à la quatrième place, à 37 secondes de Bardet, et a aussi été doublé par l’Australien Michael Storer (Groupama-FDJ), deuxième, et le Néerlandais Thymen Arensman (DSM), troisième.

Bardet (31 ans) a gagné la deuxième course à étapes de sa carrière, après le Tour de l'Ain en 2013. Mais le grand public retient surtout ses deuxième puis troisième places au Tour de France en 2016 et 2017.