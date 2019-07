Thibaut Pinot a remporté la 14e étape du Tour de France, en haut du Tourmalet. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

On le pressentait, et l’intéressé l’a confirmé ce samedi sur les pentes du Tourmalet : Thibaut Pinot est le grimpeur le plus en forme de ce Tour de France. Le coureur français avait annoncé quelque chose de grand pour cette première étape de très haute montagne, et il a tenu parole. A 250 mètres de la ligne, il a lâché ce qu’il restait du groupe des favoris pour aller s'imposer, devant Julian Alaphilippe.

« C’est grandiose, exceptionnel, magique. Aujourd’hui c’était vraiment la première étape de montagne, le premier test. Depuis le début du Tour, je pensais à cette étape. Il y a en a une que je voulais. Le Tourmalet c’est mythique ! Je suis content, c’est le vélo que j’aime », a-t-il réagi au micro de France Télévisions.

THIBAUT PINOT MONSTRUEUX !



Le Français s'impose au sommet du Tourmalet, juste devant Julian Alaphilippe, qui reste en jaune. Quelle étape des deux Français ! pic.twitter.com/qpLXgSwp7U — France tv sport (@francetvsport) July 20, 2019

Replacé à la 6e place du classement général, à un peu plus de trois minutes d’Alaphilippe mais seulement 1’10 de Geraint Thomas, 2e, Pinot peut regarder devant. « J’ai la rage depuis la bordure [il a perdu 1’40 lors de la 10e étape]. C’est une injustice, on ne méritait pas cela. Il y avait donc un énorme esprit de revanche, a-t-il dit. Le Tour commence seulement pour moi. On rentre dans la troisième semaine et les Alpes sont encore loin. »

Il reste encore de nombreuses étapes pour faire la différence, en effet. Cela commence dimanche, avec trois cols de 1ère catégorie au programme. La semaine prochaine, dans les Alpes, s’annonce magnifique. «Il faudra récupérer, cela n'a jamais été trop mon fort les lendemains de victoire. Des jours sans, cela peut arriver à tout le monde. Il faut rester humble. Le prochain objectif, c'est de retrouver le podium à Paris, je l'ai dans la tête et je sais que j'en suis capable.»