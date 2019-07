Salut à toute la grande famille du Tour de France. Qui dit lundi dit journée de repos. Sauf cette année. Il faudra attendre mardi pour reposer ses guiboles. Le peloton doit encore se farcir une étape de 217km entre Saint-Flour et Albi pour gagner le droit de chômer le temps d’une journée. Je vais pas vous mentir, sauf fait de course majeur, on part sur une journée pas forcément passionnante mais on s’efforcera comme toujours de compenser par le rire, la joie et la bonne humeur. Et à la fin, c’est soit un sprinteur, soit un baroudeur qui l’emportera. Alaphilippe et son maillot jaune ne devraient eux pas être inquiétés.

>> Rendez-vous à 15h pour le début du live