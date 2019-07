Jusqu'où peut aller Julian Alaphilippe ? Chaque jour, on se pose cette question, et chaque jour, on est surpris par la réponse. Après le contre-la-montre de folie d'hier, on a tendance à se dire que tout est possible dans ce Tour de France. Mais là, quand même, voir le maillot jaune français résister à tout le monde dans l'ascension finale vers le Tourmalet, on a du mal à imaginer. Remarquez, ça dépendra beaucoup des autres favoris et de leur plan d'attaque. Si la grosse bagarre se déclenche tôt, ce sera sûrement trop dur pour Alaph'. Mais il n'y a pas que lui qui nous intéresse aujourd'hui: c'est l'heure pour Thinaut Pinot de montrer s'il a vraiment les jambes qu'il semble avoir depuis le départ de ce Tour.

>> Pas le temps de faire la sieste, on se retrouve dès après le déjeuner pour suivre cette courte mais intense étape ensemble...