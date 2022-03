Vous avez aimé Drive to Survive ? Vous adorerez peut-être Bike to Survive. En fait, le nom n’est pas encore connu, mais le Tour de France 2022 va avoir droit à sa série documentaire, comme l’indique l’organisation de la plus grande course cycliste du monde, ce jeudi dans un communiqué. Elle sera produite par Quadbox, une société qui réunit QUAD et Box to box Films, à qui l’on doit le fameux doc sur la Formule 1.

Netflix s’est associé à ASO, l’organisateur de la Grande Boucle, avec la participation de France Télévisions, son diffuseur historique, pour un total de huit épisodes de 45 minutes. Huit équipes sont concernées : AG2R Citroën Team, Alpecin-Fenix, BORA-Hansgrohe, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Team Jumbo-Visma et Team Quick-Step Alpha Vinyl (où évolue Julian Alaphilippe).

L’équipe de Pogacar pas concernée

On notera que UAE Team Emirates, dans laquelle évolue Tadej Pogacar, double vainqueur en titre du Tour de France, n’est pas citée. Le tournage a commencé en ce mois de mars et doit durer jusqu’au terme de l’édition 2022 (1er au 24 juillet) pour une sortie sur Netflix au premier semestre 2023. France Télévisions diffusera un documentaire de 52 minutes quelques jours avant le départ du Tour de France 2023.

« Ce projet s’inscrit plus que jamais dans notre stratégie globale qui vise à rendre notre sport encore plus accessible et à lui permettre de rencontrer une audience encore plus large », lance Yann Le Moënner, le directeur général d’ASO. Chez 20 Minutes, on espère un épisode entièrement dédié à notre Thibaut Pinot national.