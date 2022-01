Il est (déjà) de retour ! Thibaut Pinot va démarrer sa saison un peu plus tôt que prévu sur le GP La Marseillaise, et non sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var (18-20 février) comme c’était initialement prévu.

Les organisateurs ont en effet reçu ce jeudi le bulletin d’inscription de la Groupama-FDJ, que les équipes sont tenues de communiquer à 72 heures de la course. « Il est bien engagé à l’heure où l’on se parle, même si par les temps qui courent, les choses peuvent vite changer. En tout cas, Thibaut ne sera pas notre seule carte à Marseille », a confirmé au quotidien La Marseillaise, organisateur de l'épreuve​, son directeur sportif Thierry Bricaud.

Avec Reichenbach et Pacher

A Marseille, le grimpeur âgé de 31 ans sera solidement épaulé par le Suédois Tobias Ludvigsson, le Suisse Sebastien Reichenbach et le Français Quentin Pacher. En 2016, il avait pris la deuxième place du GP La Marseillaise.

Pinot devrait ensuite prendre la direction de l’Etoile de Bessèges (2-6 février), puisque les organisateurs gardois ont eux aussi reçu son inscription ce jeudi.