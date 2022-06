Interrogé par 20 Minutes la semaine dernière, Bryan Coquard avouait que la remontée des cas de Covid-19 générait « beaucoup de stress jusqu’aux prochains tests », à l’approche du Tour. Les derniers passés par le sprinteur de Cofidis ont révélé qu’il avait à son tour été contaminé, comme d’autres coureurs avant lui.

#TDF2022 @bryancoquard remplacé par @PerichonPLuc

Des tests successifs menés par le staff médical de l’équipe Cofidis ont révélé un retour positif au Covid-19. Conformément à la politique de l’équipe et en accord avec ASO et l’UCI, il ne sera pas au départ demain @LeTour pic.twitter.com/MPbCilK47i — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) June 30, 2022

« Conformément à la politique de l’équipe, en accord avec ASO [organisateur de l’épreuve] et l’UCI [la Fédération internationale], il ne participera pas au Tour de France », indique la formation nordiste ce jeudi, à la veille du départ de la Grande Boucle à Copenhague.

La « malédiction » se poursuit

Arrivé cet hiver de la formation B & B Hôtels et victorieux de deux courses en février, Coquard (30 ans) sera remplacé par Pierre-Luc Périchon. Le coureur de 35 ans va disputer pour la sixième fois la plus grande course du monde.

La sixième participation du « Coq » attendra l’an prochain, et sa première victoire d’étape aussi, après deux deuxièmes places en 2015 et 2016.