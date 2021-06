Le feuilleton de ce début de Tour prend fin. Samedi 26 juin, lors de la première étape du Tour entre Brest et Landernau, une fan provoquait une chute monstre en voulant montrer sa pancarte « Allez Opi-Omi » (« Allez papi et mamie » en allemand, ndlr) à la caméra. Alors qu’elle s’était déportée sur la route et tournait le dos au peloton, le rouleur Tony Martin n’avait pas pu l’éviter.

Parmi les conséquences de cette chute, l’Allemand Jasha Sütterlin (DSM) avait dû abandonner. Dans la foulée de l’arrivée à Landernau, la direction du Tour de France annonçait avoir porté plainte contre X par la voix de son directeur adjoint, Pierre-Yves Thoualt. La gendarmerie du Finistère avait ouvert dès le lendemain une information judiciaire et lancé un appel à témoin pour retrouver la fan (ir) responsable.

Introuvable après la chute, la spectatrice a finalement été retrouvée par la gendarmerie et placée en garde à vue, selon les informations de nos confrères de RTL. Elle risque une amende de 1.500€ pour « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence ».

« La femme a été identifiée formellement. Elle est en garde à vue depuis quelques minutes, l'audition commence à peine», a confirmé l'AFP, qui a précisé qu'elle était de nationalité française.