14h30: Salut tout le monde ! En attendant de prendre l'antenne, on vous partage notre petite sucrerie de la journée >> Le résumé anticipé de l'étape

Dans une ambiance mi-festive, mi-masquée, le Tour s’élance sous quelques gouttes de pluie. Ce temps typiquement breton tend les coureurs : alors que les petites équipes essaient de former une échappée, la formation locale B & B Hotels part comme un pet sur une toile cirée. La grande chasse s’engage et patatras, chute dans le peloton à la sortie de Quimper. Heureusement, les vrais voraces étaient devant. La Jumbo et la Quick-Step lancent la chasse pour faire triompher leurs baroudeurs, Colbrelli et van der Poel s’accrochent. Les hommes de tête sont avalés à 30 bornes de l’arrivée, mais cette étape sans temps mort ne laisse pas le temps au peloton de se reformer. Dans le gros groupe qui arrive au pied de la Fosse-aux-Loups, van der Poel profite de ses grosses épaules pour se frayer un chemin et met un coup de pétard dans les pourcentages les plus durs. Colbrelli le rejoint, suivi par Juju. Van Aert revient avec le train de la Jumbo dans le dernier kilomètre, mais le mal est fait. Au prix d’un dernier effort, le petit-fils de Poulidor gagne l’étape et endosse le maillot jaune. Tout un symbole.