Un deuxième incident grave a sans doute été évité sur la route du Tour de France ce dimanche. D'après Ouest-France, un homme voulait se jeter sous les roues du peloton lors de cette deuxième étape remportée par Mathieu Van der Poel​ en haut de la côte de Mûr-de-Bretagne (Côtes d’Armor).

L’incident s’est déroulé à Lannion, où le peloton est passé vers 14 heures. La police serait intervenue juste à temps pour le stopper. Ce sont des agents en civil qui l’auraient vu dévaler une rue adjacente en direction de l’axe emprunté par les coureurs. Intercepté à temps, l’homme a été transporté à l’hôpital de Lannion où il a été admis en soins psychiatriques.

Déjà quatre abandons

Samedi, une violente chute avait marqué la première étape du Tour entre Brest et Landerneau (Finistère). Une femme munie d’une pancarte et qui tournait le dos à la course a été heurtée par le coureur Tony Martin, ce qui a généré une importante chute dans le peloton.

La gendarmerie a annoncé dimanche l’ouverture d’une enquête judiciaire contre la spectatrice. Un appel à témoins a été lancé pour la retrouver et une enquête judiciaire ouverte pour « blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence », a précisé la gendarmerie du Finistère sur Facebook.

Cette chute collective n’a causé aucune blessure grave au sein du public massé au bord des routes, avait fait savoir la gendarmerie, mais plusieurs coureurs ont été gravement touchés, dont le Britannique Chris Froome. Quatre abandons sont déjà à déplorer au deuxième jour de course.