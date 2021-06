14h00 : Salut tout le monde ! En attendant de prendre l’antenne, on vous partage notre petite sucrerie de la journée » Le résumé anticipé de l’étape

Un peu refroidi par les chutes de la veille, le peloton entame cette deuxième étape tout doucettement. Cela n’empêche pas Christopher Froome de mettre pied à terre avant Lannion, au plus grand désespoir de sa nouvelle équipe qui pensait avoir recruté un ancien vainqueur du Tour à place de son cousin guignard et maladroit. Deux régionaux de l’étape se font la malle à Paimpol (Elie Gesbert et Julien Simon), accompagnés d’un type de la DSM dont tout le monde oubliera le nom immédiatement. Ça tombe dru dès la Côte de Pordic, où un spectateur est plaqué par un gendarme juste avant le passage du peloton à cause d’une pancarte mêlant islamo-gauchisme, élections régionales, et dopage. Renseignement pris, c’est moins le message que la longueur démesurée de la dite pancarte qui posait problème.

Bref, le peloton mené par la Quick Step maintient l’écart sous les cinq minutes avant de mettre le turbo juste avant l’Alpe d’Huez du coin. Une nouvelle chute à la sortie de Ploeuc-sur-Lié est fatale à Carapaz, deuxième leader d’Ineos à tomber au champ d’honneur, ainsi qu’à la voiture transportant Chris Froome, mais c’est un détail. La suite ? Les maillots bleus qui vissent, Julian qui sort, Roglic qui essaie mais qui n’y arrive pas, et 30 secondes d’avance déjà au général pour le Français après deux jours de course. Et s’il nous refaisait le coup de 2019.