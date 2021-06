Le bilan médical de Chris Froome laisse un peu de place à l’espoir. Le Britannique, quadruple vainqueur du Tour de France, ne souffre pas de fracture après sa chute vers la fin de la première étape, samedi à Landerneau dans le Finistère, a annoncé en soirée son équipe Israël SN.

Une décision sur la suite du Tour sera prise dimanche matin, a ajouté la formation à propos de Froome et de son coéquipier suisse Reto Hollenstein, deux des victimes de cette étape d’ouverture.

Déjà quatre abandons

Le communiqué médical publié en soirée par le Tour de France avant les précisions fournies par son équipe faisait état pour Froome de « traumatisme hanche et thorax ». Quatre coureurs ont d’ores et déjà abandonné après cette première étape : l’Allemand Jasha Sutterlin (DSM), l’Espagnol Marc Soler (Movistar), le Français Cyril Lemoine (BB Hôtels) et le Lituanien Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ).

Froome, 36 ans, fait cette année son retour sur le Tour, deux ans après sa grave chute lors d’une reconnaissance de parcours sur le Dauphiné. Souffrant de multiples fractures, notamment à un fémur et à une hanche, le Britannique a subi plusieurs interventions chirurgicales et une longue convalescence. Au sein de l’équipe Israël SN, qu’il a rejoint à l’intersaison après avoir accompli l’essentiel de sa carrière chez Sky (actuellement Ineos), Froome tient un rôle de capitaine de route sur la Grande boucle.