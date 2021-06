De notre envoyé spécial à Landerneau,

La première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau promettait d’être furieuse. Et on n’a pas été déçus, Mazette ! Il y a bien sûr eu cette victoire incroyable de Julian Alaphilippe qui s’est emparé du Maillot Jaune dès la première journée après une accélération de malade dans la côte de la Fosse-aux-Loups. Mais la première étape a aussi été marquée par deux grosses chutes collectives dans le peloton qui ont fait de gros dégâts.

Elle met la Moitiée du PELOTON par terre cette endouille avec sa pancarte 🤦 pic.twitter.com/PecJiinPub — Stephane (@Robert83498200) June 26, 2021

La première est survenue à 45 kilomètres de l’arrivée. Placé dans les premiers rangs du peloton, Tony Martin est venu percuter la pancarte - « Bonjour Papy et mamie » - d’une spectatrice assez idiote sur ce coup. Le coureur allemand de la Jumbo-Visma a entraîné dans sa chute de nombreux coureurs. A moins de dix kilomètres de l’arrivée, une nouvelle grosse gamelle s’est encore produite avec pas mal de coureurs à terre.

😱 Nouvelle très grosse chute à moins de 8 kilomètres de l'arrivée !



Christopher Froome est tombé et semble en souffrance, Marc Hirschi est également au sol #TDF2021



▶ Suivez le Tour de France en direct : https://t.co/ulj9JGnQBb pic.twitter.com/jc6xD9TqIT — France tv sport (@francetvsport) June 26, 2021

Ces deux faits de course ont en tout cas fait de gros dégâts dans le peloton avec les abandons de Jasha Sütterlin (Team DSM), Ignatas Konovalovas (Groupama-FDJ) et du Français Cyril Lemoine (B & B Hôtels). Plusieurs cadors ont également fini bien amochés comme Chris Froome​ ou Marc Hirschi qui ont terminé l’étape à plus d’un quart d’heure du vainqueur et auront bien du mal à repartir dimanche.