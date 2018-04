Monte-Carlo: Nadal affrontera Nishikori en finale pour un onzième titre sur le Rocher

Le numéro 1 mondial Rafael Nadal s’est qualifié pour sa douzième finale au Masters 1000 de Monte-Carlo aux dépens du Bulgare Grigor Dimitrov (n°5) en deux sets (6-4, 6-1) samedi.

Otra final en #Monaco muy contento! Another final in #Monaco and very happy! pic.twitter.com/cvNQ2i7bAO