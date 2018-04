Monte-Carlo: Djokovic se fait sortir par Thiem (mais il a mieux résisté qu'à Roland-Garros 2017)

Novak Djokovic a perdu à Monte-Carlo — Ella Ling/BPI/Shutterst/SIPA

Novak Djokovic y a cru contre Dominic Thiem à Monte-Carlo, mais le Serbe ne verra pas les quarts et encore moins Rafael Nadal​ sur le Rocher. L’ex-numéro 1 mondial s’est incliné en trois manches au terme d’un très joli combat sur la terre monégasque (6-7, 6-2, 6-3).

Dream Thiem. 👌👏@ThiemDomi survives a gripping encounter with Novak Djokovic to reach his first #RolexMCMasters quarterfinal.



6-7(2) 6-2 6-3 pic.twitter.com/NVurS02hlM — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2018

L’Autrichien était très bien parti dans cette rencontre en menant jusqu’à 5-2 dans le premier set avant de s’écrouler et de le perdre au tie-break (7-2). On pense alors que le vent a tourné en faveur de Nole mais c’est sans compter sur les ressources - tant mentales que physiques - de Thiem. Ce dernier monte en puissance pour ne plus concéder que cinq jeux dans les deux dernières manches.

Djokovic pourra se satisfaire d’avoir mieux résisté que l’année dernière à Roland-Garros, où il s’était fait détruire par le terrien. Avec un magnifique 6-0 pour conclure.