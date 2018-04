Masters 1000 de Monte-Carlo: Scandaleux, Lucas Pouille se fait sortir par le mauvais Zverev

Lucas Pouille est déjà out à Monte-Carlo — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

C’est déjà fini et que les choses soient claires, c’est décevant. Lucas Pouille, demi-finaliste en 2017, s’est fait éliminer au deuxième tour du Masters 1000 de Monte-Carlo en perdant contre Mischa Zverev en trois manches 2-6, 6-1, 7-6 (7/3).

Un premier set parfait puis la dégringolade

Tout avait pourtant bien commencé pour le numéro un tricolore, qui s’est ensuite effondré dans la deuxième manche, lors de laquelle il a été mené jusqu’à 5-0. C'est là que le vent a tourné. Zverev revient dans le match, un set partout. La troisième manche est plus serrée mais Pouille a réalisé plusieurs erreurs fatales et s’est fait manger dans l’engagement par l’Allemand de 30 ans, résolument plus agressif et inspiré.

Un peu plus tôt, Benoît Paire​ s’était aussi fait sortir (par Feliciano Lopez) après avoir gagné le premier set. Journée remontada pour le tennis français. Mais dans le mauvais sens.