Du repos bien mérité. Après avoir traversé la phase de poule comme des avions, les Bleus profitent depuis samedi de deux jours de récupération en famille. C’est qu’il va falloir arriver frais lundi pour le début d’une longue semaine qui les emmènera vers les quarts de finale, où les attendent les redoutables Sud-Africains.

La grande nouvelle du jour

Et oui ça y est, la France sait ce qui l’attend dimanche prochain en quart de finale. Comme on pouvait s’y attendre, l’Irlande a battu l’Ecosse samedi soir (36-14), reléguant l’Afrique du Sud à la deuxième place du groupe B. Ce sont donc les champions du monde en titre qui se présenteront face aux Bleus dimanche prochain au Stade de France (21 heures). Si la dernière rencontre entre les deux nations date de moins d’un an (victoire française 30-26), la seule confrontation en Coupe du monde remonte à près de 30 ans, cette fameuse demi-finale perdue sous la pluie de Durban (19-15) en 1995, avec l’essai refusé à Abdelatif Benazzi en toute fin de match.

Le programme du jour

Rien. Nada. Comme il en a pris l’habitude, le staff a accordé deux jours de repos à tout le monde après l’Italie. C’est donc un dimanche en famille cocooning et petit barbec’ (enfin chacun fait ce qu’il veut) qui attend les Bleus, avant un retour aux choses sérieuses à partir de lundi midi. Une méthode qui a fait ses preuves. « Depuis trois mois, on est habitué à avoir des temps forts et des temps où de repos. C’est la gestion de l’énergie, sur et hors du terrain, explique l’entraîneur Karim Ghezal, chargé du traditionnel débrief de lendemain de match samedi matin. Il y a beaucoup de fraîcheur à la fois physique et mentale parce qu’on a fait ce choix de laisser des fois deux jours de repos, des moments de respiration aux joueurs et au staff. »

C’est vrai qu’une Coupe du monde, c’est long. Sur le pont depuis début juillet, les joueurs apprécient ces coupures qui leur permettent de s’oxygéner. « Sur le long terme, je suis persuadé que ça jouera entre notre faveur », disait Thibaud Flament vendredi soir à Lyon. La délégation française, arrivée à Paris samedi en début d’après-midi, va retrouver son camp de base du début de compétition à Rueil-Malmaison.

Des nouvelles des blessés

Lundi sera un jour important pour le groupe (et la France, n’ayons pas peur des mots). Antoine Dupont a rendez-vous avec son chirurgien, qui donnera ou non sa bénédiction au capitaine pour qu’il retrouve les copains à l’entraînement – et postule potentiellement pour l’Afrique du Sud. Si on ne peut pas encore dire précisément comment vont la pommette et la mâchoire, le physique a l’air d’être en place, lui. « J’ai discuté avec la cellule perf, ses qualités physiques sont impressionnantes, assure Ghezal. Il a bien bossé physiquement : beaucoup de courses, beaucoup de vitesse, ce sont ses points forts. Il est en pleine forme, ne manque plus que son rendez-vous. »

Antoine Dupont est présent ce soir pour soutenir ses coéquipiers 😍



Antoine Dupont est présent ce soir pour soutenir ses coéquipiers 😍

🏉RDV dans quelques minutes pour France - Italie #FRAvITA pic.twitter.com/o9KDruNhzZ — TF1 (@TF1) October 6, 2023



Quant à l’autre joueur manquant à l’appel pour le moment, Julien Marchand, son cas reste complexe à appréhender. Son retour à l’entraînement collectif a été repoussé plusieurs fois, sa lésion aux ischios restant plus fragile qu’espérée. Le staff médical l’évalue quotidiennement, et pour lui aussi la journée de lundi sera décisive. S’il ne peut être à 100 % sur le début de semaine, le quart de finale se disputera sans lui.

Pour ce qui est des petits bobos à la suite du match contre l’Italie, RAS. Damian Penaud avait terminé le match en boitant un peu, mais ça ne soulève aucune inquiétude. « Tout va bien, c’est un léger coup sur le tibia, informe Ghezal. Damian est à 100 %. » C’est tout ce qu’on voulait entendre.

Dans la forme de leur vie

Ça a sauté aux yeux contre l’Italie, les joueurs du XV de France sont pleins de sève, affûtés comme des lames. Les quinze jours de battement entre la Namibie et l’Italie ont permis de faire une mini-deuxième préparation pour arriver au top sur la phase finale. « Il reste 21 jours de compétition. Le pic de forme n’est pas sur un match, sur deux jours, mais sur une période où on va se sentir bien, expose Ghezal. On a bien géré ces temps non joués, ces temps de préparation. Maintenant, ce qu’on aime, c’est le terrain. On va rentrer dans la machine à laver avec des matchs qui, je l’espère, s’enchaînent. Tu gagnes tu continues, tu ne gagnes pas tu rentres chez toi. On aime ça, nos joueurs aiment ça. »