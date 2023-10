Irlande-Ecosse EN DIRECT : Les Irlandais refroidissent d'entrée le XV du Chardon... Suivez le match avec nous…

16h07 : Hello mes rugbyx sûrs, comment va ?

Cette phase de poule interminable touche bientôt au but (pas trop tôt), mais elle a peut-être gardé le meilleur pour la fin avec cette affiche plaisir entre la meilleure équipe du monde et celle qui joue le plus beau rugby d'attaque. Ces dernières années, l'affrontement des deux styles opposés a sans cesse tournée en faveur des Irlandais, mais n'importe quelle série noire finit par s'arrêter un jour. Et si c'était ce soir, au Stade de France, avec un Graham aux jambes de feu à l'aile et un Russell à son seuil d'inspiration maximum ? On y croit fort (non mais faut bien vendre le match)

>> Rendez-vous par ici à partir de 20h30