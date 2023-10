De notre envoyé spécial à Lyon,

Sérieux et inspiré, le XV de France n’a fait qu’une bouchée de l’Italie ce vendredi soir pour s’octroyer la première place de son groupe. Le voilà qualifié pour les quarts de finale, où l’attendra très probablement l’Afrique du Sud. Une autre paire de manches.

Une démonstration

Fallait pas les laisser quinze jours sans match. Les chevaux de course français, affûtés comme jamais dans leur vie, commençaient à s’impatienter à l’écurie. Alors dès que les portes se sont ouvertes, ça a été ruade générale et sauve-qui-peut pour les palefreniers italiens. Un premier essai de Penaud après même pas deux minutes de jeu, suivis de deux autres de Bielle-Biarrey et Ramos, et après vingt minutes ça faisait déjà 24-0 pour les Bleus.

A ce moment-là, les Italiens n’étaient même pas encore venus une fois dans les 22 adverses. Heureusement qu’ils nous avaient promis qu’on allait voir ce qu’on allait voir en début de match tellement ils voulaient montrer que la rouste reçue contre les All Blacks (96-17) n’était qu’un accident de parcours. Raté. La suite a été du même acabit, avec des Français qui n’avaient pas le temps de compatir. Mauvaka puis les entrants Moefana et Jaminet ont alourdi le score jusqu’à la dernière seconde, pour atteindre la barre des 60 points et signer un écart historique contre leurs voisins. Ils ont raison, le public lyonnais avait bien droit à un peu de bonheur, vu comment les choses se passent en ce moment dans l'autre sport de ballon.

L'inévitable Damian Penaud frappe encore#RWC2023 | #FRAvITA pic.twitter.com/mAlVduIVfP — Rugby World Cup FR 🇫🇷 (@RugbyWorldCupFR) October 6, 2023



Penaud, Bielle-Biarrey, Jalibert, mention très bien

Penaud, lui, a encore affolé les stats. Deux essais qui font 35 avec les Bleus, Vincent Clerc dans le rétro au Panthéon et le patron Serge Blanco à portée de fusil (38). L’ancien Clermontois, qui a déjà scoré six fois sur ce Mondial, peut même espérer battre sur une seule édition, détenu par Lomu, Savea et Habana (8). Un petit mot enfin sur Jalibert, auteur d’une prestation magnifique. Le demi d’ouverture est un créateur hors pair quand son équipe a le ballon, en témoignent son jeu au pied quasiment de volée pour envoyer Penaud à l’essai avant la pause et celui qu’il se fait tout seul sur une feinte de l’espace au retour des vestiaires.

On en connaît un qui a dû se lécher les babines en regardant ce XV de France… même s’il ne sait pas vraiment quand il pourra récupérer ses joueurs pour la saison. Mais on imagine que Yannick Bru, le manager de l’UBB, a pris quelques notes instructives. Sa charnière Lucu-Jalibert et ses ailiers Penaud et Bielle-Biarrey ont régalé. Le dernier cité, petit jeune de la bande (20 ans), n’en finit plus de surprendre à chaque sortie. Ça fait trois essais en trois matchs de Coupe du monde, et celui-là est assez dingue, à trois contre un sur un ballon quasiment arrêté. On espère pour lui que Villière est à l’aise avec le poste de finisseur.

Le retour des hauts sommets

Quatre victoires sur quatre, la Nouvelle-Zélande laissée sur le bas-côté en ouverture, l’Italie cartonnée pour bien finir, cette phase de poule aura été un grand succès pour les Bleus. Place maintenant à la moelle de la compétition, ces matchs à élimination directe qui vont nous faire une grosse boule au ventre. On le savait depuis le tirage au sort, il n’y aura pas le temps de tergiverser puisque c’est un très lourd qui déboule dès les quarts. Sauf immense exploit de l’Ecosse contre l’Irlande, samedi, ce sont les champions du monde sud-africains qui se présenteront au stade de France le week-end prochain. Préparez les gants de boxe.