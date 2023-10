A Limonest (Rhône),

Vous n’en pouviez plus de cette interminable phase de poules de la Coupe du monde de rugby (depuis quatre semaines) ? Rassurez-vous, les joueurs du XV de France aussi, tant ils ont tous martelé mercredi leur plaisir de « passer aux choses sérieuses », avec l’arrivée des « matchs à élimination directe ». Et même si les Bleus ont eu la belle idée de remporter leur choc en ouverture contre les All Blacks (27-13), un couac face à l’Italie, vendredi (21 heures) au Parc OL de Décines serait fatal. Dans le journal des Bleus de ce jeudi, on revient sur deux sujets majeurs de la dernière conférence de presse : le brassard de retour pour Charles Ollivon et la question du pic de forme espéré du groupe de Fabien Galthié à l’occasion de ces grosses échéances.

L’info du jour

On n’attendait pas de surprise particulière dans l’annonce du groupe affrontant l’Italie, et on n’a pas été déçus. La principale curiosité tient presque dans ce brassard de capitaine que récupère Charles Ollivon. En l’absence d’Antoine Dupont blessé (ça doit vous dire quelque chose, non ?), c’est en effet le troisième ligne toulonnais qui récupère un bien qu’il n’avait plus connu depuis si longtemps. Fabien Galthié n’a pas caché qu’il y avait une sacrée symbolique dans ce choix. « Charles a été notre capitaine au début de notre mandat, un grand capitaine, glisse le sélectionneur du XV de France. Puis il a été blessé grièvement. Il a beaucoup travaillé seul. Il a connu un chemin difficile et aujourd’hui il redevient capitaine, c’est un clin d’œil. »

🇫🇷⚡️🇮🇹 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 #FRAvITA



Une rupture du ligament croisé du genou gauche, à l’automne 2021, avait en effet coupé les ailes du joueur formé à l’Aviron Bayonnais. Mais à force de travail, Charles Ollivon a retrouvé les Bleus (37 sélections), avec un statut de cadre inchangé, même si le brassard s’est entretemps retrouvé sur le bras de la star du rugby français. « On est un groupe de leaders, chacun est libre de s’exprimer, expliquait sobrement l’intéressé mercredi. On reste soudés pour compenser l’absence d’Antoine. » Une chose est certaine : celui-ci fait l’unanimité dans le groupe France. « C’est toujours resté la même personne, capitaine ou pas, souligne ainsi Grégory Alldritt. C’est un meneur d’hommes, quelqu’un qui sait trouver les mots justes, qui apporte son exemplarité sur le terrain. » Son pote d’enfance Maxime Lucu, savoure par avance « un moment hyper important pour nous » contre l’Italie, entre la titularisation du Bordelais à la mêlée et le capitanat du Toulonnais. Les copains d’abord.





La question du jour

La perspective du France-Afrique du Sud, et même avant cela l’adversité d’une Italie attendue « revancharde » vendredi ont poussé la presse française à une question majeure : le pic de forme du groupe, c’est vraiment pour maintenant, trois mois après le début de la préparation pour le Mondial ? Fabien Galthié a tenu à pondérer ce thème (« Il faut faire attention avec ce verbatim, je n’ai pas employé ce mot-là personnellement »), avant de confier : « On est là où on voulait être. Maintenant, c’est le terrain qui va démontrer, ou pas, la forme du moment. On aura une réponse vendredi ». OK, on a hâte de voir ce révélateur via le test azzurri.

« La semaine de coupure nous a un peu fait du bien pour récupérer et nous régénérer », glisse en tout cas le talonneur tricolore Peato Mauvaka. Interrogé sur cette question du pic de forme, Grégory Alldritt s’est vite marré, en évoquant « des organismes au top » : « Je viens même de battre ma vitesse max cette semaine. C’était un grand moment pour moi, j’ai dépassé les 30 km/h ». Prends ça Kylian !