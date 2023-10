Coupe du monde de rugby EN DIRECT : L'absence de Julien Marchand « peut durer encore 15 jours »… Suivez l’actualité du mercredi 4 octobre

08h45 : Ça ne sent pas bon pour Julien Marchand

Blessé à l’ischio-jambier gauche lors du match d’ouverture face aux All Blacks, Julien Marchand n’est pas près de faire son retour à la compétition si l’on en croit Bruno Boussagol, le manager santé du XV de France. « La première étape s’est passée normalement. Mais sur la deuxième, il y a eu une perte de qualité. On a préféré repousser sa reprise, d’autant que des lésions hautes sur les ischio-jambiers peuvent récidiver », a indiqué le médecin, hier, lors d’un point presse. Selon le doc, un retour de Marchand, d’ores et déjà forfait vendredi contre l’Italie, n’est pas acquis pour le potentiel quart de finale des Bleus. « On vous avait annoncé entre quatre et six semaines d’absence après sa blessure. C’était prendre un risque de forcer l’entraînement, donc nous l’avons sorti du groupe, a-t-il poursuivi. La semaine prochaine, on sera dans la même démarche pour voir s’il passe ce palier. Si c’est le cas, on peut imaginer qu’il prétendra au match. Mais ça peut durer encore 15 jours. On ne sait pas ». On croise les doigts et tout ce qui va avec.