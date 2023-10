Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Tuisova reste au Mondial malgré le décès de son fils de 7 ans... Suivez l’actualité du mardi 3 octobre

On l’a écrit et on le réécrira encore d’ici Fidji-Portugal dimanche. Les Îliens n’ont besoin que d’un point pour se qualifier en quart de finale et éliminer l’Australie. Eddie Jones, le sélectionneur des Wallabies, s’est « amusé » du peu de chances des siens. « Je vais donner des cartes de crédit à Marika [Koroibete] et Suli [Vunivalu] [deux joueurs australiens d'origine fidjienne] pour qu’ils aillent acheter du kava et qu’ils l’amènent aux Fidjiens. Peut-être que ça va marcher. » Cette boisson traditionnelle et très populaire sur l'archipel a des vertus relaxantes. Réponse de l’entraîneur-adjoint des Flying Fidjians Brad Harris, lui aussi Australien. « On va d’abord battre le Portugal, et ensuite on prendra la carte de crédit d’Eddie. Vous pouvez le lui dire, on prendra sa carte de crédit pour aller acheter du kava et fêter ça dignement. » Voilà, ça c’est rugby