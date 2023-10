Les bagarres qui ont terni l’après-match entre les clubs de rugby de l’Entente Fleury-Salles-Coursan et Perpignan Haut Vernet, continuent de faire des remous dans le milieu du rugby amateur. De nouvelles vidéos témoignent de la violence du pugilat qui a mis aux prises des spectateurs et des joueurs, à l’issue de cette rencontre de Régionale 1 du championnat territorial d’Occitanie.

🏉 #Rugby : plusieurs bagarres ont eu lieu après la fin de la rencontre entre Fleury-Salles-Coursan et le Haut-Vernet. Des images que l'on n'aime pas voir. @lindependant pic.twitter.com/FCJxIvyZDk — L'Indépendant Sports (@sport_lindep) October 1, 2023



Selon le club catalan, l’entraîneur aurait été « lynché ». Par ailleurs, « quatre joueurs ont dû être conduits à l’hôpital de Narbonne avec des blessures graves à déplorer et de nombreux jours d’ITT. Pas moins de dix joueurs ont eu des fractures et autres points de suture. » De son côté, le club audois a également annoncé le dépôt de plaintes. Il y dénonce l’agression d’un joueur qui souffre de six fractures de la face « à la suite d’un coup de poing par-derrière alors qu’il regagnait tranquillement les vestiaires ».

Pour SOS racisme, « le caractère raciste ne fait quasiment aucun doute »

Mais lundi, l’affaire a pris une autre dimension. Le club de quartier de Perpignan a en effet expliqué avoir fait l’objet de multiples propos racistes. « Nous ne pouvons que nous indigner des propos racistes tenus par de nombreux individus pendant et après le match, explique le club dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Cela devient de plus en plus fréquent en ce qui concerne nos équipes lorsque nous nous déplaçons. Des insultes sur la couleur de peau de certains de nos joueurs ou sur leur origine se font légion. Cela n’est pas tolérable ! »

Le club a décidé de porter l’affaire devant la justice, tout comme SOS racisme. « Les rugbymen du "Foyer laïque du Haut-Vernet" à Perpignan ont été victimes d’une ratonnade aux cris de "Sales bougnoules" », évoque le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. « J’ai saisi la justice afin que les responsables de cette agression raciste soient punis. »