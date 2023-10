Petit événement lundi dans l’environnement du XV de France, où une seule petite question de rien du tout a été posée sur Antoine Dupont en un peu plus de vingt minutes de conférence de presse. Non, en ce début de semaine, c’est l’Italie qui est au cœur des préoccupations. Un match qu’il est absolument impératif de ne pas perdre.

La décla du jour

Le staff des Bleus n’a pas peur d’utiliser les grands mots pour qualifier le dernier match de poule contre les Italiens, vendredi : « On rentre dans les matchs à la vie, à la mort. Soit on est encore en compétition samedi et on prépare un quart de finale, soit on est à la maison, relève l’entraîneur de l’attaque Laurent Labit. La donne est simple. On l’a clairement évoqué avec les joueurs, tout le monde connaît l’enjeu. »

Un discours musclé pour éviter tout risque de décompression, même si le technicien n’y croit pas trop de la part de ses joueurs. Message reçu, a priori, si l’on écoute Matthieu Jalibert. Pour l’ouvreur, la déroute italienne face à la Nouvelle-Zélande ce week-end ne change rien. « Bien sûr qu’il faut la craindre [cette équipe]. L’image qu’ils ont montrée contre la Nouvelle-Zélande ne reflète pas leur niveau réel », estime-t-il. On ne va pas jouer à se faire peur toute la semaine non plus, mais on comprend l’idée.

View this post on Instagram A post shared by France Rugby (@francerugby)

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Les blessés du jour

Enfin, « blessés » est un grand mot mais Julien Marchand et Dorian Aldegheri, déjà ménagés dimanche, sont une nouvelle fois restés à part lors de la séance de lundi. Leur présence sur la feuille de match vendredi semble de plus en plus incertaine. Une demi-surprise pour Marchand, qui avait repris la course en début de semaine dernière et à propos de qui le staff était assez optimiste. Le talonneur s’était blessé aux ischios lors du match d’ouverture contre les Blacks.

Le programme du jour

Bye bye Aix-en-Provence. « On est très satisfaits de ce qu’on a trouvé ici, que ce soit au niveau des contacts avec les gens ou des conditions de travail, excellentes », a salué Laurent Labit en guise d’au revoir. Les Bleus arrivent ce matin à Lyon, où aura lieu le match vendredi. Une conférence de presse est prévue en fin de matinée. L’annonce de l’équipe titulaire contre l’Italie sera pour mercredi.