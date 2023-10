IL.EST.DE.RETOUR. L’homme que tout le monde attendait a repris sa place parmi les siens, dimanche. Pas encore sur le terrain avec tous ses coéquipiers, évidemment, mais Antoine Dupont était bien là à l’entraînement du XV de France, où l’on a pu voir également Maxime Lucu enfiler la chasuble des probables titulaires pour le prochain match face à l’Italie.

L’image du jour

C’est bien sûr la présence d’Antoine Dupont au stade Georges Carcassonne d’Aix-en-Provence, dimanche, lors des deux entraînements au programme des Bleus. Le capitaine de l’équipe de France, autorisé vendredi par le chirurgien qui l’a opéré à « reprendre une activité physique progressive dirigée », selon les termes du communiqué de la FFR, a d’abord effectué de petites courses, avant de s’amuser un peu ballon en main. Le manager santé des Bleus Bruno Boussagol et le préparateur physique Gaëtan Boissard ne l’ont pas lâché d’une semelle.

🤗 Bon retour parmi nous Antoine @Dupont9A ! #UnisPourUnRêve pic.twitter.com/cFs3u0weSw — France Rugby (@FranceRugby) October 1, 2023



Dans l’après-midi, Dupont a enchaîné les efforts sous une tente, tout sourire sur son Wattbike, discutant notamment avec Raphaël Ibanez. « Beaucoup de choses ont été dites sur la façon dont il devait reprendre ou non. Il est revenu, il a fait ce qu’il avait à faire. Il avait un protocole, il l’a suivi. On fera un point. Moi, je suis ce qu’on me dit et je me fie à l’avis médical », a déclaré à son propos l’entraîneur de la touche Karim Ghezal, un peu plus tard en conférence de presse.

L’info du jour

A quelques mètres du capitaine, les autres joueurs ont eu droit à plus d’intensité. Enfin, sauf Julien Marchand et Dorian Aldegheri, managés l’après-midi. Marchand, touché lors du match d’ouverture contre la Nouvelle-Zélande, va tout de même bien mieux, puisqu’il a participé normalement à la séance du matin.

Autre enseignement de la journée, et non des moindres, c’est bien Maxime Lucu qui devrait remplacer Dupont au poste de demi de mêlée contre l’Italie. Le joueur de l’UBB portait la chasuble bleue des titulaires, aux côtés de l’ouvreur Matthieu Jalibert. Louis Bielle-Biarrey également, ce qui constituerait une deuxième titularisation d’affilée pour le jeune ailier, au détriment de Gabin Villière. En troisième ligne, Greg Alldritt devrait faire son retour, associé à Anthony Jelonch et Charles Ollivon.

La compo probable : Ramos - Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey - Jalibert, Lucu - Ollivon, Alldritt, Jelonch - Flament, Woki - Atonio, Mauvaka, Baille.

Le programme du jour

Dernier jour à Aix pour les Bleus, qui vont s’entraîner à 16h30, toujours au stade Georges Carcassonne. Ils partiront mardi pour Lyon, où ils doivent affrontent l’Italie vendredi pour leur dernier match de poule.