Coupe du monde de rugby EN DIRECT : Le chirurgien de Dupont « aura le dernier mot », assure Florian Grill… Suivez l’actualité du lundi 2 octobre

9h01 : Jouera, jouera pas ? Florian Grill évoque le dossier Dupont

Sans plus tarder, et sans surprise, on va commencer cette journée en vous parlant de Toto Dupont (avec un t). Alors que le débat s’est déplacé sur le terrain de l’éthique et de la déontologie, une semaine après les propos maladroits de William Servat, le président de la FFR Florian Grill a réaffirmé que le cut final serait dans les mains du chirurgien qui a opéré Dupont.

« Ce n’est pas moi qui vais décider, ce n’est même pas Antoine qui va décider, mais le chirurgien qui l’a opéré, a lancé le dirigeant dans Bartoli Time, sur RMC, dimanche soir. C’est lui qui aura le dernier mot, et c’est important qu’il en soit ainsi car ce qui compte avant tout c’est de préserver la santé des pratiquants, et Antoine le premier. Donc c’est le chirurgien qui aura le dernier mot, et on va l’écouter attentivement. »