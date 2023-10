Au cœur de l’épidémie de Covid-19, chaque jour s’égrener le nombre de contaminations et de morts. Après avoir été tonitruant, le bruit de la pandémie a progressivement diminué jusqu’à devenir inaudible. Interrogé sur France Inter, l’infectiologue Benjamin Davido s’inquiète de ce manque d’informations. « Les chiffres du Covid sont extrêmement flous : on navigue dans le brouillard », s’exclame le spécialiste à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

« La seule boussole ce sont les éventuels passages aux urgences. Aujourd’hui, il n’y a plus d’indicateur, le réseau SI-DEP ne fonctionne plus. On est tombés d’un extrême à l’autre », se lamente-t-il. Le système de surveillance du virus, considérablement allégé, est actuellement proche de celui de la grippe. Dans ce contexte, il est donc effectivement difficile de suivre sa circulation avec finesse.

Recrudescence des contaminations

Malgré cet allègement de la surveillance, le rebond de l’épidémie, confirmé par les quelques indicateurs encore disponibles, ne fait aucun doute. Selon le réseau Sentinelles - composé de médecins et pédiatres faisant remonter des données de santé - fin septembre, l’incidence des cas de Covid-19 présentant des signes respiratoires « poursuivait l’augmentation marquée observée depuis mi-août ».

C’est pourquoi une nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus s’ouvre ce lundi. Elle ciblera essentiellement les plus de 65 ans, les personnes fragiles, atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les résidents d’Ehpad ou encore les personnes au contact de personnes fragiles. Toute autre personne souhaitant un rappel pourra y prétendre gratuitement, à condition de respecter un délai de six mois après sa dernière injection ou infection au Covid.