France - Italie EN DIRECT : Quelle majestueuse ouverture de Jalibert pour un nouvel essai de Penaud (31-0)… Les Bleus comme dans un rêve…

08h15 : Hellooooooo les Ovalix !

On est repartis pour une nouvelle journée de la Coupe du monde de rugby, et pas n’importe laquelle. Quoi quoi quoi, on a droit à un Tonga-Roumanie du feu de dieu, c’est ça ? Euuuuh, alors c’est à peu près ça, mais avec un peu plus de ballon/d’intensité. Non, vous êtes évidemment au jus : la qualif pour les quarts de finale de ce Mondial se joue ce vendredi (à 21 heures) entre la France et l’Italie, au Parc OL de Décines. Comme les All Blacks ont sereinement fait le boulot jeudi soir face à l’Uruguay (73-0), malheur au vaincu avec ce dernier match du groupe A.

Enfin, surtout s’il s’agit du pays organisateur, archi favori pour cette rencontre et ayant tout à perdre. Bon, ça s’est fait, on ne va plus repenser de la journée à cette perspective funeste. On sera exceptionnellement deux au stade, ce vendredi soir, pour vous faire vivre au mieux cette grande soirée, avec live, compte-rendu du match, articles et vidéos de retour.

» Allez, n’hésitez pas à nous rejoindre dès 20 heures, on sera dans la place, avec un coup d’envoi à 21 heures.