Pour certains (coucou Thibaud Flament !), cette histoire de record était « un truc de journalistes ». Il faut dire que joueurs et entraîneurs du XV de France ont droit depuis des mois en conférence de presse à des questions sur leur série d’invincibilité. Celle-ci s’étire désormais sur 11 matchs, après la victoire arrachée à l’Australie (30-29), ce samedi à Saint-Denis.

Pourtant, ni Antoine Dupont, ni Fabien Galthié n’ont boudé lorsqu’il a été question de la meilleure performance de l’histoire du rugby français, puisque les 10 succès d’affilée des années 1930 sont désormais dans le rétro.









Le duo capitaine – sélectionneur a même offert un court mais sympathique exercice de duettistes sur la scène de l’auditorium du Stade de France.

Dupont : « Fabien et sa génération en avaient déjà fait 10… »

Galthié : « Huit… »

Dupont : « J’étais pas loin. »

« Cela montre que ce qu’on fait fonctionne, s’est repris le demi de mêlée toulousain. Il faut être fiers, mais garder cet appétit et cette exigence. On n’a rien gagné aujourd’hui, même si on continue dans notre aventure. Ça ne nous donne que plus d’envie. »

« Gagner, c’est notre mission »

Comme souvent, Galthié s’est montré un peu plus solennel que le très prosaïque meilleur joueur du monde : « Les chiffres sont là. Gagner les matchs, c’est notre mission. Les scénarios sont toujours différents, mais être en capacité de gagner 11 matchs nous rend très fiers, très heureux. Le travail est récompensé, ça nous donne confiance et valide les choix faits depuis le début de mandat. »

Depuis le dernier accroc en date, le 17 juillet 2021 à Brisbane chez les Wallabies (33-30), les Bleus affichent une impressionnante liste de trophées : Argentine, Géorgie, Nouvelle-Zélande, Italie, Irlande, Ecosse, pays de Galles, Angleterre, Japon deux fois et, donc, Australie.





La 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 pour nos 𝗕𝗟𝗘𝗨𝗦 ! 🔥💪



Notre #XVdeFrance s'impose ce soir face aux @wallabies au @StadeFrance et remporte une 11e victoire consécutive ! 𝑯𝑰𝑺𝑻𝑶𝑹𝑰𝑸𝑼𝑬 ! 😍😍👏🇫🇷#FRAAUS #NeFaisonsXV



Sans vouloir manquer de respect à nos glorieux anciens, ça a quand même une autre gueule que les 10 succès consécutifs amassés avant-guerre : une victoire 14-13 contre l’Angleterre en 1931 afin de « fêter » l’éviction de la France du Tournoi des V Nations, pour cause de rugby trop violent et pas assez amateur au goût des Britanniques ; un carton 43-5 contre l’Italie en 1937 et entre les deux huit « triomphes » face à l’Allemagne, pas vraiment une référence.

Il ne manque aux Tricolores de 2022 que l’Afrique du Sud à mater pour boucler la boucle, à 10 mois du rendez-vous d’une vie : la Coupe du monde, servie de plus à domicile. Ça tombe bien, les actuels locataires du trophée Webb-Ellis se présenteront au Vélodrome samedi prochain, huit jours avant les bien plus tendres Japonais à Toulouse.

Une copie très raturée face à l’Australie

Mais pour croquer dans les Springboks comme l’ont fait les Irlandais ce week-end (19-16), il faudra sans doute que les « Galthié boys » montrent autre chose qu’au Stade de France, où seul l’exploit tardif de Damian Penaud a évité la sortie de route. Ballons portés cafouillés, attaques sans vitesse, en avants et fautes comme au (pas) bon vieux temps des années 2010, automatismes oubliés aux vestiaires…

Même la charnière de référence Dupont – Ntamack a couiné face à des Wallabies certes capables de fulgurances, mais pas censés poser autant de problèmes aux vainqueurs du dernier Grand Chelem. « On savait que c’était une forte probabilité, comme à chaque reprise de compétition, a réagi le sélectionneur, pas plus inquiet que ça. Ça avait été le cas face à l’Argentine l’an dernier [29-20]. »





Les Bleus ont dû batailler pour arriver à dominer les Australiens. - Thibault Camus / AP / Sipa

Galthié compare les « nations du sud qui arrivent avec cinq ou six mois de compétition » et son équipe « premium », celle des cadors, qui n'avait plus été alignée depuis la victoire face à l’Angleterre, le 19 mars (25-13). « Nous sommes sept mois plus tard. Il faut faire avec, mais c’est un scénario qui nous a poussés à aller chercher la victoire dans les dernières minutes. »

Un record mondial de 18 victoires d’affilée

Après avoir réussi son examen à un poste d’arrière qui attend toujours son taulier, Thomas Ramos (20 points à 5/7 au pied) partageait cet avis : « Cela faisait un petit moment que l’équipe n’avait pas joué ensemble. Je ne vais pas dire que c’était un match de reprise, mais on devait retrouver un peu de lien. » Allez, excuses acceptées pour cette fois, mais qu’on ne vous y reprenne plus.

Au fait Thibaud, le record mondial de victoires d’affilée s’élève à 18, et il est codétenu par la Nouvelle-Zélande (2016) et l’Angleterre (2017). Mais promis, on n’en parlera pas avant le prochain Tournoi des VI Nations, puisqu’il faudrait que les Bleus gagnent leurs deux autres test-matchs de novembre et réussissent un deuxième Grand Chelem de rang pour l’égaler.