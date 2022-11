Il y a de quoi avoir la rage. Avoir été devant au score pendant près d’une heure pour finalement s’incliner d’un point face aux Néo-Zélandaises aux portes de la finale de la coupe du monde de rugby, y avait-il un scénario plus frustrant pour les Françaises ? Pas sûr, à en croire les mots de la capitaine Gaëlle Hermet à la fin de la rencontre. « C’est dur, c’est frustrant, on aurait aimé aller au bout. C’était un gros match. » Mais le plus déçu abattu dans cette affaire, c’est peut-être le sélectionneur, Thomas Darracq.

« On a eu les occasions pour tuer le match mais les Black Ferns ont accéléré pour nous déstabiliser, malgré notre grosse défense et beaucoup de qualités offensives. On a eu l’occasion de marquer la pénalité de la gagne mais le coup de pied raté par + Caro + à la fin est anecdotique pour moi, on a perdu le match avant. On méritait autant que les Néo-Zélandaises de gagner ce soir. »

Cap sur la petite finale

Gaëlle Hermet et les Françaises ont désormais les yeux tournés vers la petite finale contre le Canada, avec au bout, une potentielle 3e place. « On est déçu mais dès demain, il faudra rebasculer rapidement car on a une troisième place à aller chercher, qui est importante pour ce groupe car il le mérite », a conclu la capitaine.