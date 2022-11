Nouvelle-Zélande - France EN DIRECT : Les Bleues visent l’exploit et une place en finale de la Coupe du monde

22h : Bien le bonsoir, ami(e)s du cuir qui chante !!!

Abonné à la troisième place en Coupe du monde (six fois en huit éditions), le XV de France féminin a l’occasion ce samedi de se qualifier pour sa première finale. Souci : les sœurs Ménager et leurs collègues doivent pour cela marcher sur la Nouvelle-Zélande, quintuple championne du monde, dans son jardin de l’Eden Park d’Auckland. Les Bleues avaient su parfaitement le faire voici tout juste un an, mais c’était à Pau (38-13) puis à Castres (29-7).

Alors en pleine crise, les Black Ferns ont reverdi depuis et piétinent tout ce qui se présente devant elles depuis le début de la compétition. Demandez par exemple aux Galloises, corrigées en poule (56-12) avant la deuxième couche, en quart de finale (55-3)… Tombeuses des Italiennes en quart (39-3), les Françaises vont de nouveau devoir sortir la herse face à une puissance offensive symbolisée par les ailières Portia Woodman et Ruby Tui. Elles l’avaient déjà fait en poule face aux terribles Anglaises, ce qui ne les avait toutefois pas empêchées de s’incliner (7-13).

>> Rendez-vous dès potron-minet, peu avant 7h30, pour vivre ce choc avec nous