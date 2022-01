Killian Geraci venait d’effectuer un match plein dans la victoire bonifiée du LOU Rugby contre Pau (35-10), samedi en Top 14 à Gerland. Mais après avoir ressenti une douleur au genou droit, le deuxième ligne du XV de France (4 sélections) a passé lundi une IRM qui chamboule sa saison. Car le club lyonnais vient d’annoncer un verdict aux allures de grosse tuile pour lui et pour son joueur : celui-ci est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Sa saison est donc d’ores et déjà terminée, puisqu’il faudra compter entre six et huit mois pour le voir retrouver les terrains. « C’est un coup dur, il y a beaucoup de déception de ne pas pouvoir finir le championnat avec l’équipe. C’est un nouveau challenge et une nouvelle étape », a indiqué l’international de 22 ans sur son compte Instagram.